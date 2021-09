Równonoc jesienna 2021. Kiedy jest pierwszy dzień jesieni 2021? Kiedy zaczyna się jesień? [astronomiczna i kalendarzowa] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Kiedy zaczyna się jesień 2021? Pierwszy dzień jesieni to tak zwana równonoc jesienna. Kiedy przypada w 2021 roku? Mamy oczywiście dwie daty: rozpoczęcie jesieni astronomicznej i kalendarzowej. Kiedy przypada pierwszy dzień jesieni i co to jest równonoc jesienna? Wyjaśniamy.