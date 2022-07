Rozmowa z trenerem Mariuszem Strojczykiem. Kulisy rozstania z Włocłavią Włocławek [zdjęcia] OPRAC.: Marcin Gołembiewski

Funkcja trenera to zawsze gorący stołek, ale we Włocłavii Włocławek ostatnio aż za bardzo… W ciągu ostatnich 12 miesięcy było aż czterech szkoleniowców włocławskiego klubu, który walczy o awans do trzeciej ligi. Mariusz Strojczyk, jak nieoczekiwanie pojawił się w klubie, tak niespodziewanie, mimo bardzo dobrych wyników sportowych, już nie jest trenerem Włocłavii.