Olimpia Grudziądz i trener Mariusz Pawlak kończą współpracę. To nie był długi epizod

- O tym, że kontrakt nie zostanie przedłużony dowiedziałem się w poniedziałek i przyjąłem to - mówi Pawlak. - Spodziewałem się, że taka opcja może być zastosowana. Szkoda tylko, że trwało to tak długo, bo od ostatniego meczu minęło już siedemnaście dni. Zawodnicy dowiadywali się o swojej sytuacji, a ja nie. Dobrze, że to się wyjaśniło. Pracujemy tam gdzie nas chcą. Nie muszę się wstydzić swojej pracy w Grudziądzu. Zrealizowaliśmy swój cel jakim było utrzymanie. Aby ocenić pracę trenera trzeba dwóch, trzech sezonów - uważa Pawlak.