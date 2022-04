Rozpoczął się Otylia Swim Cup. Ponad 1100 młodych pływaków walczy o medale!

– Otylia Swim Cup w Lublinie to już właściwie tradycja, bo jesteśmy tutaj już po raz kolejny, a nasze zawody cieszą się coraz większą popularnością. Aż tysiąc sto młodych adeptów pływania walczy w Lublinie o medale, swoje rekordy życiowe, o marzenia. To zawody, które mają uczyć szacunku do siebie, zasad fair play i mają być dobrą zabawą. Każde dziecko wyjeżdża z Lublina z pakietem, który otrzymuje od fundacji – mówi Otylia Jędrzejczak.

Kolejny raz Otylia Swim Cup ma charakter międzynarodowy, bo do Lublina, oprócz najbardziej utalentowanych pływaków, przyjechała także liczna grupa zawodników z Ukrainy, która przed wojną uciekła do Puław, Gdańska i słowackiego Preszowa.

– To nasze rekordowe zawody pod względem liczby, ale chętnych było znacznie więcej. Cieszy mnie to niesamowicie, bo Lublin pływaniem stoi. Oprócz zawodników z całego kraju, na lubelskiej pływalni startuje rekordowa liczba zawodników z Ukrainy. Zawodnicy z Ukrainy od kilku lat startują w naszych zawodach, ale oczywiście z wiadomych względów zainteresowanie tegoroczne jest znacznie większe – dodaje najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania.