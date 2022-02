Rozpoczął się proces w sprawie makabrycznej zbrodni pod Rypinem

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa, którego dokonano w styczniu 2020 roku w okolicy miejscowości Okalewo między Sierpcem a Rypinem, wpłynął do sądu pod koniec ubiegłego roku. Proces już się rozpoczął. Oskarżeni to 22-letni Łukasz R., 25-letni Konrad M. i liczący 20 lat Kamil W.

Prokuratura w Płocku przekonuje, że tych trzech mężczyzn uprowadziło, a następnie zamordowało kolegę, 20-letniego Rafała S. Mężczyzna pochodzący z jednej z gmin pod Płockiem był poszukiwany od 3 lutego 2020 roku, kiedy to ostatni raz mieli z nim kontakt bliscy. Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do policji w Płocku we wtorek 28 stycznia. Poszukiwaniami zajęli się Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu płockiej komendy.