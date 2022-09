Już dziś, 23 września w Lipnie rozpoczął się 15. Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”, organizowany przez Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri. W tym roku z powodu trwającej rewitalizacji kina „Nawojka” odbywa się w budynku Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Tam też można oglądać eksponaty związane z wielką aktorką, których przez lata nazbierało się mnóstwo. Niektóre z nich bardzo cenne i wyjątkowe, chociażby oryginalne plakaty filmowe. Te pamiątki oddają klimat dawnego kina, kiedy było prawdziwą magią. Warto poświęcić trochę czasu, by uruchomić wyobraźnię i przenieść się do czasów, w których Pola Negri odnosiła największe sukcesy.

Rozpoczyna się 15. Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”! W Lipnie znów można wrócić do lat, kiedy kino było magią!

Gala otwarcia festiwalu rozpoczęła się o godz. 17, a o godz. 18 widzowie obejrzą film „Drut kolczasty”, w którym zagrała Pola Negri. Tu dodatkową atrakcją będzie muzyka na żywo w wykonaniu Tomasza Walczaka. - Akcja filmu dzieje się w okresie pierwszej wojny, na francuskiej prowincji – opowiada dr Krzysztof Trojanowski, romanista i filmoznawca z UMK w Toruniu, badacz biografii Poli Negri. – Nasza gwiazda przechodziła wówczas trudny okres w życiu. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej zmarł jej narzeczony Rudolf Valentino. Praca na planie była wyczerpująca. Jednocześnie o względy Poli zaczęli zabiegać książęta Mdivani, bracia Sergiusz i Dawid, z których jeden, krótko po zakończeniu zdjęć do filmu, został jej mężem. Film trafił na polskie ekrany już w 1927 roku i był reklamowany jako arcydzieło i „pean na cześć wielkiej miłości i braterstwa”. Rola Poli Negri wzbudziła powszechny zachwyt i nawet dziś, po prawie stu latach, wciąż robi duże wrażenie i wzrusza.

Na godzinę 19.30 zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem filmowych gwiazd i ekspertów kina. Wieczór zakończy film „Kocham kino” z 1987 r. ze świetną kreacją zdobywcy tegorocznej Politki – Marka Probosza.

W sobotę na uwagę zasługuje koncert Natalii Lesz „Historia z happy endem”, która wystąpi o godz. 16.30 w auli LO w Lipnie, a o godz. 19 polski dramat „Po miłość Pour l’amour”. Niedziela to koncert Kamila Mroza „Stacja Retro” o godz. 10.30, a po nim gala wręczenia Politki. Z kolei o godz. 16 swoją tabliczkę na lipnowskim bulwarze odsłoni Marek Probosz. Tego dnia będzie można jeszcze obejrzeć „Śmierć rotmistrza Pileckiego” i „Niech cię odleci mara” z laureatem tegorocznej Politki.

- Nasza impreza na stałe wpisała się do kalendarza kulturalnego nie tylko naszego regionu, co kosztowało nas mnóstwo pracy – stwierdza Dorota Łańcucka ze Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri. – Jednak było warto, bo udało się przywrócić pamięć o wielkiej aktorce w jej rodzinnym mieście. Zapraszam do Lipna.