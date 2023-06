Rozpoczyna się VII Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych "Pyszadło" 2023 w Mogilnie. Marek Piwowski w roli głównej. Zobacz program

VII Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych "Pyszadło" 2023 w Mogilnie zainauguruje dzisiejsze (7 czerwca 2023) smpozjum naukowe „Rejs na satyrę”, poświęcone filmom Marka Piwowskiego, który stanie się też laureatem Nagrody Honorowej „Satyrek” 2023. W godzinach wieczornych zaplanowano retrospektywny pokaz filmów M. Piwowskiego „Kłopoty to moja specjalność” i „Egzekucja długów, osób itp.”, a p nim panel dyskusyjny z udziałem Marka Piwowskiego i gości konferencji.

Każdego dnia festiwalowi goście będą mogli uczestniczyć w bogatym programie seansów filmowych, wyreżyserowanych przez twórców krajowych i zagranicznych. W tym zestawie znalazły się m. in. „Apokawixa(reż. Martin Owen), „Niebezpieczni dżentelmeni” (reż. Maciej Kowalski), „Przepraszam, czy tu biją” i „Rejs” (reż. Marek Piwowski). Niemal po każdym pokazie widzowie będą mogli spotkać się z ich twórcami i uczestniczyć w dyskusji.

Zaplanowano liczne imprezy towarzyszące. Będą to m. in. koncerty zespołu Ivo Partizan z promocją płyty, Liberty and Justice, „Mad Tour 2023”, Polifonika and Magda Lazar, a także wernisaż wystawy prac Matyldy Damięckiej. Głównym miejscem „Pyszadła” jest Mogileński Dom Kultury. Poniżej szczegółowy program festiwalu.