Runmageddon Bydgoszcz. Bieganie i walka z przeszkodami. Coś dla twardzieli, ale nie tylko

Runmageddon to cykl kilkunastu imprez w całym kraju. Poziom trudności dostosowany jest do możliwości każdego uczestnika.

Dla tych początkujących jest Intro czyli bieg na 3 km z 15 przeszkodami na trasie . To pierwszy krok do zdobycia Korony RMG czyli pokonania czterech różnych dystansów w czterech różnych miejscach Polski.

Dla tych bardziej zaawansowanych organizatorzy przygotowali Rekruta czyli 6 km i 30 przeszkód. Jest też Nocny Rekrut czyli ta sama konkurencja ale odbywająca się po zachodzie słońca. Classic to dystans 12 km i 50 przeszkód do pokonania. Hardcore to z kolei 21 km i 75 przeszkód. Jest też Ultra czyli aż 42,5 km i 140 przeszkód. Games to z kolei coś dla tych co lubią szybką rywalizacją. Tutaj jest do pokonania 100-metrowy tor przeszkód.