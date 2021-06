Rusza cykl turniejów hokeja na trawie dla dzieci i młodzieży w Kujawsko-Pomorskiem i Łódzkiem PS

Cykl turniejów hokeja na trawie dla dzieci i młodzieży to świetny pomysł nie tylko na aktywność fizyczną najmłodszych, ale i do poznania tej bardzo popularnej w wielu miejscach na świecie dyscyplinie sportu. W czerwcu i we wrześniu odbędą się cztery turnieje w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim.