Rusza Grand Prix 2024. Jest faworyt do złota. "Pierwszy w kolejce"

- Nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że wielkim faworytem jest Bartosz Zmarzlik – mówi Marek Cieślak, były trener żużlowej reprezentacji, uczestnik trzech finałów światowych, ekspert Canal+. - W tym momencie nie ma zawodnika, który może go zdetronizować, ale trzeba zaliczyć jedenaście turniejów Grand Prix, w których jak się dojeżdża do finałów, to trzeba jeszcze przejechać siedem wyścigów. Dlatego złotego medalu nie da się dostać w prezencie, ale trzeba go wygrać. Na pewno jednak pierwszy w kolejce do złota jest Zmarzlik, a potem długo, długo nikt - dodaje Cieślak.