Rusza kolejna edycja Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich. "Z takich imprez biorą się mistrzowie"

Po ubiegłorocznym sukcesie akcji Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie także w 2023 roku młodzież szkolna rywalizować będzie w cyklu imprez, które zostaną zwieńczone ogólnopolskim finałem w Toruniu. W tym roku program został rozszerzony o biegi przełajowe oraz cykl zajęć dla młodszych dzieci pod hasłem #ZacznijOdLekkiej.

W ubiegłorocznej edycji Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich udział wzięło ponad dziesięć tysięcy dzieci. W dwudniowym finale, który odbył się w Warszawie na terenach Akademii Wychowania Fizycznego, wystartowało blisko sześćset dzieciaków. To impreza na niespotykaną wcześniej skalę. – W ubiegłym roku zapowiadaliśmy, że chcemy kontynuować ten projekt i dziś możemy powiedzieć, że się udało. Ponad dziesięć tysięcy dzieci miało okazję wziąć udział w profesjonalnie zorganizowanych zawodach, pewnie zdecydowana większość z nich po raz pierwszy. Do tego dwudniowy finał z atrakcyjnym koncertem i dobrą zabawą w Warszawie. Mamy tym dzieciom bardzo wiele do zaoferowania i jestem przekonany, że ta praca zaowocuje w przyszłości, bo część z tych dzieci zostanie przy sporcie, a jeśli tak się stanie, to jest duża szansa, że wybiorą lekką atletykę – mówi Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, kiedyś halowy mistrz świata i Europy w siedmioboju.

W ramach Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich 2023 odbędzie się szesnaście eliminacji wojewódzkich – w Warszawie (12.05, Mazowieckie), Szczecinie (14.05, Zachodniopomorskie), Krakowie (17.05, Małopolskie), Olsztynie (17.05, Warmińsko-Mazurskie), Rudzie Śląskiej (23.05, Śląskie), Łodzi (24.05, Łódzkie), Poznaniu (24.05, Wielkopolskie), Bydgoszczy (25.05, Kujawsko-Pomorskie), Słupsku (30.05, Pomorskie), Gorzowie Wielkopolskim (1.06, Lubuskie), Kielcach (2.06, Świętokrzyskie), Karpaczu (2.06, Dolnośląskie), Lublinie (6.06, Lubelskie), Stalowej Woli (6.06, Podkarpackie), Białymstoku (6.06, Podlaskie) i Opolu (9.06, Opolskie). W trakcie zawodów eliminacyjnych tworzone będą reprezentacje województw, które 1 września wystąpią w Toruniu w zawodach finałowych. – W ubiegłym roku wyglądało to naprawdę świetnie i mam nadzieję, że podobnie będzie także teraz. Bardzo miło patrzyło się na dzieciaki uczestniczące we wrześniu w Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich i myślę, że było tam wiele diamentów, które tylko trzeba oszlifować. Głęboko wierzę, że właśnie z takich imprez biorą się późniejsi medaliści mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. To na pewno strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o popularyzację lekkiej atletyki – mówi Małgorzata Hołub-Kowalik, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio.

W zawodach wezmą udział dzieci w wieku dziesięciu i jedenastu lat. – Program Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie ma na celu stworzenie cyklu ogólnopolskich, ogólnodostępnych zawodów sportowych dla dzieci w wieku 10-11 lat, które na co dzień nie biorą udziały rywalizacji sportowej. Współpracujemy ze szkołami podstawowymi, by zachęcić jak najwięcej młodych ludzi do rywalizacji sportowej. Ubiegły rok pokazał, że jest sporo utalentowanej młodzieży, która nie uprawia żadnej dyscypliny sportu. Trzeba ich znaleźć i pokazać, że sport jest fantastycznym sposobem na życie – mówi Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w przeszłości dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Zawody będą zorganizowane na wzór dużych imprez dla profesjonalnych lekkoatletów, z odpowiednią oprawą audiowizualną. Towarzyszyć im będą „Strefy Młodego Olimpijczyka, gdzie dzieci i młodzież będą mogli sprawdzić się w wybranych, uproszczonych konkurencjach lekkoatletycznych, ale także choćby w wiedzy na temat hymnu Polski. Szczególnym celem cyklu „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” jest bowiem kształtowanie postaw patriotycznych w tym szacunku do hymnu państwowego, godła, barw Rzeczypospolitej Polskiej i historii Polski.

Dodatkowo w szesnastu miejscach, gdzie zaplanowane są zawody eliminacyjne na stadionie, odbędą się też zawody w biegach przełajowych, w których udział wezmą reprezentacje szkół podstawowych. Planowany jest udział około czterech tysięcy dzieciaków w wieku 10-13 lat. Imprezami towarzyszącymi eliminacjom Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich mają być też zawody szkolne pod nazwą #ZacznijOdLekkiej, które będą się odbywać na terenach poszczególnych szkół. Projekt „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” realizowany jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Cykl imprez współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, a projekt wspierają Fundacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej.

