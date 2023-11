Rusza PŚ w łyżwiarstwie szybkim. Polacy wystartują w Japonii

W październiku do ścigania wrócili łyżwiarze z krótkiego toru, teraz przychodzi pora na ich kolegów z większego owalu. Poprzedni, premierowy rok współpracy zawodników z nowym sztabem szkoleniowym pokazał, że w naszych panczenistach drzemie spory potencjał. Swój pierwszy indywidualny medal PŚ w karierze zdobył Damian Żurek (brąz na 1000 metrów w Tomaszowie Mazowieckim), do czołówki długich dystansów u kobiet mocno zbliżyła się Magdalena Czyszczoń, a obiecująco na ME w wieloboju sprinterskim w Hamar pojechała Karolina Bosiek, zajmując piąte miejsce. Do tego podczas PŚ w Calgary po raz pierwszy w karierze w TOP 8 biegu masowego uplasował się Szymon Palka.

– Rozwój zawodników to proces, który wymaga więcej czasu niż sezon. Zmiany w kadrach były potrzebne, żeby nasi panczeniści mogli myśleć o wysokich miejscach, a nawet o medalach na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie – przypomina Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.