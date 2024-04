Roland Cieślak i Henk Hospes nowymi trenerami reprezentacji Polski w łyżwiarstwie szybkim

W ostatnim czasie sukcesy odnoszą głównie sprinterzy, ale w przyszłości ma się to zmienić. Słabsze wyniki biało-czerwonych w biegach średnich i długich sprawiły, że Polski Związek Łyżwairstwa Szybkiego i Paweł Abratkiewicz zakończyli współpracę. Szkoleniowca, który przez dwa poprzednie sezony prowadził naszą reprezentację, zastąpią Roland Cieślak i Henk Hospes. Polsko-holenderski duet trenerów ma przed sobą jasno określony cel, czyli jak najlepsze przygotowanie nowych podopiecznych do igrzysk olimpijskich we Włoszech.

– Po wielu analizach i rozmowach uznaliśmy, że potrzebna jest zmiana na stanowisku szkoleniowca. Roland Cieślak to trener, który od lat z powodzeniem prowadził kadrę juniorów, m.in. doprowadzając Szymka Wojtakowskiego do brązowego medalu MŚ juniorów. Z kolei Henk Hospes przez lata trenował wielu świetnych zawodników, będąc choćby w grupie zawodowej, do której należeli Jordan Stolz czy Ireene Schouten. Liczymy, że to trenerskie połączenie młodości i doświadczenia pomoże w tym, aby biegi średnie i długie w Polsce wróciły do czasów świetności. Mam nadzieję, że w nowym sezonie będziemy się cieszyć z wyników wszystkich grup w pierwszej reprezentacji – liczy Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.