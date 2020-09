Rusza szósta edycja programu stypendialnego Fundacji "ANWIL dla Włocławka". Skorzystają z niej zdolni uczniowie

Nabór wniosków potrwa do 25 września br. Program "Primi inter Pares", który w tym roku fundacja ogłosiła już po raz szósty, adresowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma on na celu przede wszystkim wsparcie rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów młodych ludzi, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale też angażują się w działania społeczne, tym samym przejmując odpowiedzialność za otoczenie, w którym funkcjonują.

Stypendia nie tylko dla uczniów z Włocławka

Na rok szkolny 2020/2021 Fundacja zaplanowała przyznanie 40 stypendiów: 10 uczniom szkół podstawowych i 30 uczniom szkół ponadpodstawowych. Miesięczna wysokość stypendium przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na okres od września do czerwca w bieżącym roku szkolnym wyniesie: dla ósmoklasistów - 200 zł, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych - 300 zł.

Ubiegający się o stypendia Fundacji "ANWIL dla Włocławka" muszą spełnić kilka ważnych kryteriów. Przede wszystkim program adresowany jest wyłącznie do uczniów, którzy mieszkają i uczą się we Włocławku oraz gminach: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek. Ponadto uczniowie muszą legitymować się przynajmniej średnią 4,8 na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego.