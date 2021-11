Ruszyła ogólnopolska kampania w szkołach podstawowych o nazwie „Bezpieczny WF” z udziałem Andrzeja Suprona

W trakcie zajęć, w którym będzie uczestniczył Supron, uczniowie poznają zapasy, jedną z najbezpieczniejszych dyscyplin sportu. Przyjęta formuła zajęć jest adresowana do młodzieży w przedziale wiekowym 7-14 lat.

– Program bezpieczny WF to kampania która aktywizuje dzieci do uprawiania sportu. Pamiętajmy jednak aby dzieci trenowały pod opieką wykwalifikowanych trenerów i nauczycieli. To bardzo ważne, bo wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia przeprowadzenie zajęć w bezpiecznych i komfortowych warunkach. W przygotowaniu dzieci i młodzieży jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale najważniejsze, że dzieciaki bardzo chcą się rozwijać. Mają niesamowitą energię którą chcą gdzieś rozładować. Właśnie dla nich jest zorganizowany jest nasz program – mówi Andrzej Supron.

Spotkania sportowe z Andrzejem Supronem podzielone zostaną na prelekcje, trening ogólnorozwojowy i rywalizację w ramach gier i zabaw z mocowaniem. Badania udowadniają, że zapasy cechuje wysoki stopień bezpieczeństwa i znakomicie rozwijają sprawność ogólną, która tworzy bazę wyjściową do uprawiania innych dyscyplin sportu.