Rynkiem matrymonialnym rządzą kobiety. Tylko połowa polskich mężczyzn ma szansę na posiadanie dzieci

To będzie rozmowa dwóch szczęśliwych mężczyzn, którym udało się znaleźć żony…

Bo są reprezentantami pokolenia, w którym ścieżka życia i przystanki na niej były raczej oczywiste. Kończyłeś studia i pierwszą rzeczą w drodze do dorosłości był stały związek mężczyzny z kobietą. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku w kulturze zachodniej (choć nie tylko) większość osób przechodziła przez ten etap w życiu. Bardzo niewiele osób tego etapu nie zaliczała. Dziś – nie chcę oceniać, czy jest to proces dobry, czy zły – ten schemat uległ całkowitemu załamaniu.

Ale jak to możliwe, że w tak błyskawicznym załamał się model funkcjonujący od stuleci?

Po pierwsze, uwolnione zostały kobiece skłonności do edukowania się – kobiety są bardziej skłonne do uczestnictwa w systemie edukacyjnym i uczą się lepiej. A pamiętajmy, że ćwierć wieku temu przeciętny czas edukacji Polaka wynosił 14 lat. Dziś wynosi 22 lata. Obecnie około 70 proc. studentów stanowią kobiety. W panującym obecnie modelu kapitalizmu kognitywnego, w którym usługi stanowią jeden z podstawowych typów pracy, kobiece wykształcenie i większe umiejętności w kontakcie z ludźmi to cechy premiowane. W efekcie mężczyźni pozostają „na mieliźnie”. Wielu nie odnalazło się w tym nowym systemie. Wcześniej system zabezpieczał mężczyznom życie odgórnie – funkcjonowały zakłady przemysłowe, które gromadziły dużą część mężczyzn. A droga do nich wiodła przez krótki system edukacyjny.