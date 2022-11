Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR o oszczędzaniu w gospodarstwie i przygotowaniach do ekoschematów [wideo] Agata Wodzień-Nowak

- Trzeba przejrzeć swoje wydatki - radzi Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. - Podstawą jest to, by w chaosie znaleźć racjonalność, ekonomika jest bardzo ważna - podkreśla szef ODR-u w Minikowie. Pytamy go również o przygotowania doradców do zmian w dopłatach.