Rządowe wsparcie na modernizację dróg. Podbydgoskie gminy też skorzystają z dotacji

Samorządom przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z dotacji skorzysta m.in. gmina Szubin, która otrzymała wsparcie na przebudowę ul. Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki.

- Zrealizować chcemy odcinek od skrzyżowania z ulicą ks. Jana Kątnego do wiaduktu na trasie S5 – informują władze gminy.

Przetarg na realizację tej inwestycji już rozstrzygnięto. W wyznaczonym terminie do szubińskiego ratusza wpłynęła tylko jedna oferta. Złożył ją wykonawca z Białych Błot. I to z nim władze Szubina zawały na początku kwietnia umowę na wykonanie robót. Zakres prac spory. Trakt zyska nową nawierzchnię, zbudowany zostanie też chodnik do wiaduktu, zamontowane nowe lampy, doświetlone przejście dla pieszych. W projekcie inwestycji przewidziano także przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów. Dodatkowo drogowcy umocnią skarpę i pobocza.

Prace na ul. Mączkowskiego w Szubinie potrwają do 15 grudnia, kosztować będą blisko 3 mln 76 tys. zł. Wysokość rządowej dotacji to ponad 1,5 mln zł.