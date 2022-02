Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - kto ze wsparciem w powiecie chełmińskim? Zdjęcia

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program, który znacząco zmienił infrastrukturę drogową naszych miast i gmin. To poprawa jakości połączeń komunikacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach rozstrzygnięcia programu do województwa kujawsko-pomorskiego trafi ponad 156 mln zł, z czego 98 mln do naszego Regionu.