Pięć projektów z powiatu golubsko-dobrzyńskiego wspierających niepełnosprawnych uzyskało wsparcie z PFRON

Ponadto jeden projekt został złożony do PFRON.

- W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. do PCPR wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów dotyczących obszaru D (likwidacja barier transportowych), które zostały rozpatrzone pozytywnie – poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

Największe wsparcie uzyskała gmina Golub-Dobrzyń – 300 tys. zł, na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Miasto Golub-Dobrzyń pozyskało 120 tys. zł na zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami. Również do gminy Kowalewo Pomorskie trafiło 120 zł, na zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych. Takie samo wsparcie jest dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.