Są dyżurnymi w Komendzie Powiatowej Policji. Zostali wyróżnieni za wzorową i długoletnią pracę

Za długoletnią służbę w policji wyróżnionych zostało dwóch policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. Wyróżnieni funkcjonariusze to asp. szt. Ireneusz Gransicki oraz asp. szt. Marek Michalak, na co dzień pracujący na stanowisku dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

Z okazji jubileuszu 30-lecia i 25-lecia pracy w policji funkcjonariusze otrzymali od komendanta miejscowej jednostki listy gratulacyjne. Podinsp. Wiesław Gapa dziękował wyróżnionym za poświęcenie i zaangażowanie w dotychczasową służbę. Podkreślał, że ich doświadczenie, wiedza i wzorowa postawa powinna być wzorem do naśladowania dla najmłodszych policjantów.

Była to również okazja do wspomnień i wymiany doświadczeń.