Są już pierwsze bazie! Wierzba iwa zwiastuje zaranie wiosny, które przyspiesza w naszym regionie

W 2023 roku ciepło zaskoczyło nas już pierwszego dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że 1 stycznia: - Średnia dobowa temperatura dla Słubic wyniosła 15,3 stopni C, a w Warszawie i Wrocławiu 15 stopni C. Oznacza to jednodniowe termiczne lato w samym środku zimy. Anomalia termiczna wynosi ponad 15 stopni C. Jest to niespotykana sytuacja w naszym klimacie.

Przyroda szybciej budzi się do życia.

- Obserwowane ocieplenie klimatu znajduje już swoje odzwierciedlenie w przyspieszeniu faz rozwojowych roślin zwłaszcza w okresie wiosennym – informuje IMGW.

W dolinie Wisły koło Świecia pojawiły się pierwsze bazie wierzby iwy. Występuje jako krzew albo drzewo, kwitnie najwcześniej ze wszystkich krajowych wierzb. Kotki osiągają 4,5 cm długości i intensywnie pachną. W marcu pokrywają się pyłkiem. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zwraca uwagę na wysoką wydajność pyłkową iwy, która po zimie jest bardzo istotna dla pszczół. Wydajność miodowa wierzby iwy w Polsce wynosi ok. 30 kg z hektara.