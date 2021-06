Samochód Apple Maps jeździ po Bydgoszczy i fotografuje ulice. A my sfotografowaliśmy tenże samochód. Spotkaliście go? [zdjęcia]

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Widujemy czasami na ulicach w Polsce samochody Google’a. Co parę lat przyjeżdżają do kolejnych miejscowości i ponownie fotografują jego ulice i wprowadzają nowe obrazy do map w ramach aktualizacji usługi Google Street View.

Samochodzik Apple Maps przyłapany na ulicach Bydgoszczy

Ale to nie są jedyne samochody fotografujące ulice miast, jakie możemy spotkać w Polsce, ostatnio złapaliśmy w Bydgoszczy na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Modrzewiowej samochodzik Apple Maps. Firma również wysłała w trasę po Polsce swoje auta.

Producent iPhone’ów skanuje miasta i miejscowości na terenie Polski w celu „ulepszenia Map Apple”, a także obsługi funkcji "Rozejrzyj się", która działa podobnie do Google Street View.