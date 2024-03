Stanowisko w sprawie protestów 20 marca zajął także Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski:

- Miejscem zapadania najważniejszych ustaleń nie są ulice czy węzły drogowe. Proszę, walcząc o słuszną sprawę, nie doprowadzajcie do tego, by chcący pracować mieszkańcy byli zakładnikami zaistniałych sytuacji. Nie trzeba blokować dojazdów. Niezależnie od tego, ile protestów ostatecznie odbędzie się 20 marca, jestem do Waszej dyspozycji w dowolnym miejscu i godzinie. Jeśli w czymś miałoby to pomóc, przestrzeń przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim pozostawiam do Waszej dyspozycji.