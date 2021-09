Samochody dla bydgoskich paraolimpijczyków. Ale mieli niespodziankę! [zdjęcia] m

Było wzruszenie i wielka radość. Trzech niepełnosprawnych sportowców, reprezentujących bydgoski Start, otrzyłmało duże wsparcie od firmy Multi-Salon Reiski Auto w Bydgoszczy. Dealer samochodowy przekazał im w użyczenie samochody na pół roku (z opcją przedłużenia na kolejny okres), by mogli swobodnie przemieszczać się na treningi i zawody. - Jesteśmy dumni, że swoją determinacją dotarli na paraolimpiadę do Tokio, a od dziś będą przecierać szlaki naszymi samochodami - przekazali przedstawiciele salonu. Auta będą dużym ułatwieniem, bo paraolimpijczy szykują się już do kolejnych startów, wkrótce rozpoczną również przygotowania do kolejnych igrzysk paraolimpijskich. Spotkanie w salonie samochodowym i przekazanie aut było dla nich ogromną niespodzianką. Do ostatniej chwili nie wiedzieli, gdzie i po co jadą. Na miejsce przywiózł ich Krzysztof Głombowicz- wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Start Bydgoszcz. Zobaczcie zdjęcia >>>