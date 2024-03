Sanatorium miłości 6 - Maria z Czarnowa i Andrzej z Milanówka szczerze o udziale w programie. Zobaczcie zdjęcia!

Zdjęcia do "Sanatorium miłości 6" kręcono od sierpnia do października 2023 roku

6 pań i 6 panów od końca sierpnia do początku października 2023 roku przebywało w uzdrowisku w Krynicy-Zdroju. Byli podpatrywani i podsłuchiwani przez ekipę TVP 1. Prowadząca program Marta Manowska kreowała różne wydarzenia, zachęcała do korzystania z uzdrowiskowych atrakcji, by uczestnicy "Sanatorium miłości" mogli się lepiej poznać, polubić, zaprzyjaźnić, a może nawet zakochać.