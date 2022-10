Sąsiedzka Moc z Netto. Jest szansa na grant! Zgłoście lokalną inicjatywę! Tyle można dostać [kwoty, zasady]

- Wierzymy w siłę sąsiedzkich relacji. Chcemy wesprzeć społeczności lokalne, zwłaszcza te, których częścią, jako Netto, jesteśmy. Dlatego właśnie uruchamiamy program Sąsiedzka Moc. Nie mamy wątpliwości, że zapał do realizacji lokalnych inicjatyw jest duży – pokazują to nasze doświadczenia, jak i bieżący kontakt z przedstawicielami różnego rodzaju organizacji, zaangażowanych w działania na rzecz swojego otoczenia – mówi Hugo Mesquita, CEO Netto Polska. – W sumie sfinansujemy realizację 50 projektów, z czego 45 otrzyma granty wynoszące 10 tys., a 5 – w wysokości 30 tys. zł każdy. Mamy nadzieję, że niejeden zgłoszony projekt pozytywnie nas zaskoczy, a te które uzyskają wsparcie, realnie przysłużą się lokalnym społecznościom.

Takie inicjatywy można zgłaszać

Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na zgłaszaniu projektów poprzez specjalny formularz dostępny na stronie www.sasiedzkamoc.netto.pl. Do 31 października br. może go wypełnić każda pełnoletnia osoba, przedstawicieli instytucji, fundacji, stowarzyszenia, rady osiedla, szkoły, przedszkola czy spółdzielni mieszkaniowej. Zgłaszając inicjatywę, należy wskazać obszar, którego ona dotyczy: ekologia, sporti rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność lub zwierzęta, krótko opisać projekt oraz określić koszt jego realizacji. Im rzetelniej wypełniony formularz i uzasadniony projekt – tym większa szansa na przejście do drugiego etapu programu, czyli głosowaniaw sklepach. O tym, które inicjatywy wezmą w nim udział, zdecyduje komisja programu.