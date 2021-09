Sceny na bydgoskim Wzgórzu Wolności mroziły krew w żyłach. 33-latek zatrzymany za pobicia

- Boimy się o swoje życie i zdrowie - mówi mieszkanka bloku przy ulicy Chorwackiej. - To, co się dzieje na naszym osiedlu, woła o pomstę do nieba. Gorzej niż na filmach Patryka Vegi. Co wieczór oglądamy sceny jak z filmów sensacyjnych. Gdzie jest policja?

Mieszkańcy Wzgórza Wolności w ostatnich dniach wielokrotnie alarmowali policję w sprawie aktów przemocy, jakich byli świadkami. Mówiono o grupie mężczyzn, która terroryzowała osiedle. Sytuacja miała się powtarzać wieczorami, kiedy między blokami parkował charakterystyczny samochód osobowy.

We wtorek policja poinformowała, że kryminalni ze Szwederowa i bydgoskiej komendy zatrzymali 33-latka podejrzanego o pobicie czterech osób. Celem podejrzanego był jeden z pokrzywdzonych. Natomiast motywem działania były rozliczenia finansowe.