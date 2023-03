Schody na Szwederowie zasypane kamieniami. "Rozsypują się na chodnik i ulicę"

Czytelniczka ze Szwederowa proponuje, by "nagrodzić gwizdami pomysłodawcę podejścia od Urzędu Miasta do Wieży Ciśnień" na Wzgórzu Dąbrowskiego.

Teren podlegający wydziałowi gospodarki komunalnej

Nasza Czytelniczka przysłała zdjęcia zrobione w tym miejscu. Na fotografiach widać kamienie, którymi wysypany jest parkowy trakt. Problem w tym, że zasypują one stopnie i chodnik znajdujący się u ich stóp. Co na to drogowcy? Zgłosiliśmy się z tą sprawą do Tomasza Okońskiego, rzecznika prasowego Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.