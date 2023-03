Zderzenie czołowe i dachowanie w Stryszku pod Bydgoszczą. W jednym aucie 4 osoby, kierowca drugiego uciekł [zdjęcia]

Krótko po godzinie 16 bydgoska straż pożarna otrzymała wezwanie do wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 10 w rejonie miejscowości Stryszek.

- Zderzyły się czołowo dwa pojazdy osobowe - mówi oficer dyżurny z Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. - Oba samochody znajdowały się na poboczu, kiedy przyjechali strażacy. W jednym z aut przebywała czteroosobowa rodzina, a drugie, to, które dachowało, było puste.

Kierowca oddalił się z miejsca wypadku. Marki pojazdów, które brały udział w zdarzeniu, to Volkswagen i Ford Galaxy. - Okoliczności, w jakich doszło do wypadku i to, ile osób znajdowało się w drugim pojeździe, ustali policja - dodaje oficer dyżurny PSP w Bydgoszczy.