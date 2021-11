Ścieżka rowerowa z Gruczna do Topolna dopiero za sześć lat

Szlak momentami korkował się i to nie tylko za sprawą rowerzystów, ale też rodzin spacerujących z dziećmi. Marzeniem mieszkańców jest bezpieczna ścieżka na całym odcinku drogi Topolno - Gruczno. Zwłaszcza teraz, gdy ruch na niej znacznie się nasilił w związku z budową drogi ekspresowej S5.

Jednak na dalszy ciąg tej inwestycji trzeba będzie poczekać jeszcze sześć lat.

- Mamy zasadę, żeby jak najprędzej kontynuować to, co jest rozpoczęte, ale nie zawsze jest to możliwe - wyjaśnia Adam Meller, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. - Podczas układania programu przebudowy dróg i budowy ścieżek rowerowych na lata 2023-2029 trzeba było wziąć pod uwagę wydolność 12 urzędów, czyli powiatu świeckiego i 11 gmin współfinansujących planowane inwestycje.