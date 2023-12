Ścieżki na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie iść w weekend 2 - 3 grudnia? Lista 10 tras

W woj. kujawsko-pomorskim jest wiele ciekawych tras spacerowych. Mamy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić bliskich i razem odkrywać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe w woj. kujawsko-pomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. kujawsko-pomorskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 grudnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od -4°C do -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 grudnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od -3°C do -1°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Złotów - trasa Nordic Walking Początek trasy: Mrocza

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 75 m

Suma zejść: 74 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca A.rz57 Propozycja trasy nordic walking ze Złotowa, jako alternatywa dla tych, którym znudziło się chodzenie promenadą. Trasa troszkę dłuższa niż wokół jeziora, ale z atrakcjami. Prowadzi z ul. Wioślarskiej, gdzie można zaparkować samochód koło stadionu. Przechodzimy przez park, aż na pola za Blękwitem. Przechodzimy przez wieś i wchodzimy w las za amfiteatrem. Lasem wracamy do ul. Wioślarskiej.

Las, pola, łąki, piękne widoki, możliwość napotkania ptaków i dzikich zwierząt: to zalety tej trasy. Dzieciom też będzie się podobało.

Patrz zdjęcia. Tłoku tu nie będzie. Polecam.

🌳 Trasa spacerowa: Jezioro Sosno Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,84 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 803 m

Suma zejść: 758 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wojciechstypa

Jezioro Sosno na Pojezierzy Brodnickim - kolejna trasa wokół jeziora.

Idealna trasa na sobotni lub niedzielny spacer. Niezbyt długa, częściowo po drogach gruntowych, a częsciwo po asfalcie. Podobnie sprawa wygląda z zadrzewieniem - częściowo przez las, częsciowo przez otwerty teren.

Polecam.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,07 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podejść: 237 m

Suma zejść: 252 m Zbigniew39 poleca tę trasę na spacer

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,48 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 22 m

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 620 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wojciechstypa Po kilku latach powrót na trasę w Górznie. Bardzo fajna, chociaż krótka trasa w rezerwacie Szumny Zdrój, tylko komary "jak bociany".

Potem krótki spacer od plaży przez miasto.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Doliny Brdy (Miastko - Przechlewo) - Pieszy Żółty ver. 2017 Początek trasy: Sępólno Krajeńskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,65 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podejść: 1 631 m

Suma zejść: 1 634 m Spacerowiczom trasę poleca JJ_Active

Szlak "Doliny Brdy" PM - 1521 y /długość 51 km/

Miastko - Starzno - Stara Brda - Rezerwat "Przytoń" - Nowa Brda - Rudniki - Przechlewo. W okolicach Przechlewa szlak idzie zniszczonym mostem (brak możliwości przejścia suchą nogą). W rejonie Rezerwatu bagniska Niedźwiady szlak przez kilkaset metrów wiedzie terenami podmokłymi.

🌳 Trasa spacerowa: Bory Tucholskie dookoła Jeziora Karsińskiego Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,02 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 215 m

Suma zejść: 246 m Tourbike poleca tę trasę na spacer Kilkugodzinna wycieczka piesza dookoła jeziora. Z Małych Swornychgaci do Swornychgaci 5,8 km żółtym szlakiem. Druga część trasy przez Psią Górę, Owink i fragment PNBT. Dla uważnych obserwatorów sporo ptaków (m.in.: łabedzie, kormorany, zimorodki) i saren.

🌳 Trasa spacerowa: Wielka pętla po Inowrocławiu Początek trasy: Gniewkowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,15 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 38 m

Suma zejść: 41 m Trasę dla spacerowiczów poleca Inlot Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wdzydzki Park Krajobrazowy / pętla z Czarliny Początek trasy: Sępólno Krajeńskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,45 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podejść: 1 152 m

Suma zejść: 1 157 m GR3miasto poleca tę trasę na spacer

Wdzydzki Park Krajobrazowy to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. To świetny kierunek dla turystyki, szczególnie w okresie przejściowym, kiedy wokoło jest szaro, buro i ponuro. Bory Tucholskie, które mieliśmy okazję przemierzyć pieszo, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki nie tylko wędrownej. W poprzednich naszych relacjach opisywaliśmy wiele tras rowerowych, jak i kajakowych tych niezwykle interesujących rejonów.

Zwykle nasze wycieczki rozpoczynamy we Wdzydzach Kiszewskich, jednak tym razem nasza pętla rozpoczynała i kończyła się z maleńkiej wsi - Czarlina. Leży ona po przeciwnej stronie Jeziora Jelenie, które dość wąską rynną rozdziela obie miejscowości. Pierwszym celem naszej wędrówki był malowniczy cypel, z którego obserwować można tzw. krzyż jezior wdzydzkich. Na północ mamy tu wspomniane Jezioro Jelenie, a na południe – największe z tutejszych akwenów - Jezioro Wdzydze. Na przeciwległym brzegu wznosi się wieża widokowa, a dalej prosto rozpościera się przepiękny widok na Jezioro Gołuń. Zauroczeni pięknymi widokami pozwalamy sobie na mały popas nad brzegiem jeziora. Tego dnia świeci przepiękne słońce więc donikąd nam się nie spieszy. Po krótkim odpoczynku udajemy się w kierunku Osady Rybackiej, gdzie przez drewniany most przedostajemy się na drugą stronę Wdy. Nieco dalej, rzeka wpływa do Jeziora Radolnego. My kontynuujemy naszą wędrówkę trzymając się brzegu jeziora, gdyż naszym celem jest malowniczy cypel zwany Gąsiorem. Choć na żadnej z map nie ma drogi wiodącej przy samym brzegu jeziora, zapewniamy, że w rzeczywistości biegnie tędy wąska ścieżynka, w sam raz na spacer. Na cyplu robimy postój na drugie śniadanie. W ruch idą kanapki, owoce, a także coś słodkiego, każdy wg własnego gustu i chęci.

Nasyceni ruszamy dalej. Żegnamy się z ogromnym akwenem tzw. Kaszubskiego Morza i zagłębiamy się w głuszy wiecznie zielonych lasów Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Piękne barwy uzupełniają grządki suchych po zimie wrzosów – wrócimy tu jak będą kwitnąć, we wrześniu! Przemierzając pośród iglaków udajemy się w kierunku jezior: Lipno i Lipionko, nad którymi góruje platforma widokowa. Mniejsze jeziorko nadal pokrywa tafla lodu, na większym bliżej już do wiosny. Podziwiając cudowne widoki robimy kolejny piknik. Z plecaków ponownie wyjmujemy przygotowane w domu pyszności. Jest też herbata bądź kawa z termosu, aż ciężko ruszyć się dalej. Kolejne kilometry wiodą przez bardziej otwarte przestrzenie nad jeziorami: Słupino i Słupinko. Gdzieniegdzie jednak trzeba nadkładać drogi, wszak okazuje się, że wiele gospodarstw i prywatnych działek i dochodzi do samego brzegu, wzdłuż którego nie ma przejścia. Przepiękne widoki raczą nas za Smolarnią nad meandrami Wdy – to ostatni już etap naszej wędrówki.

Zapewne wrócimy tu niejeden jeszcze raz, gdyż we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym piękne jest o każdej porze roku, a odległość od Trójmiasta to raptem godzina jazdy samochodem.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Strażym Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,02 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podejść: 737 m

Suma zejść: 702 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wojciechstypa Na zkończenie chłodnego weekendu majowego rundka wokół jez. Strażym.

Korzyści wynikające ze spacerowania

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Najlepsze miejsca na wędrówki w woj. kujawsko-pomorskim

W woj. kujawsko-pomorskim możecie wybrać się na wycieczki śladami historii, i to nawet dawniejszej niż piastowska. W Biskupinie, nazywanym „polskimi Pompejami”, zwiedzać można cały rezerwat archeologiczny z pozostałościami kilku osad. Najstarsza, neolityczna, została założona ok. 6 tys. lat temu, gród Łużyczan ma ok. 2700 lat, jest tu też rekonstrukcja osady wczesnopiastowskiej. Historię początków państwa polskiego możecie poznawać, podążając Szlakiem Piastowskim, prowadzącym do najciekawszych zabytków województwa, w tym m.in. do ruin zamku Nałęcza w Wenecji, pozostałości murów obronnych w Inowrocławiu i Mysiej Wieży w Kruszwicy.

Jeśli chodzi o zabytki z późniejszego kresu, czekają na was wspaniałe zamki krzyżackie np. w Świeciu, Grudziądzu czy Toruniu. Rodzinne miasto Mikołaja Kopernika ma wiele uroku (starówka została wpisana na listę UNESCO), ale być może na weekendową wycieczkę nada się lepiej Chełmno, zwane „miastem zakochanych”. W chełmińskiej farze przechowuje się relikwie św. Walentego. Miasto słynie z wyjątkowo hucznych obchodów walentynek, warto je więc odwiedzić także w lutym. A jeśli zamiast zwiedzać zabytki wolicie się zrelaksować, dobrym pomysłem będzie wycieczka do Ciechocinka, miejscowości uzdrowiskowej pełnej parków, sanatoriów i pijalni wód mineralnych. Dla miłośników przyrody największą atrakcję woj. kujawsko-pomorskiego będą na pewno rozległe Bory Tucholskie, w których można spacerować po ścieżkach przyrodniczych, prowadzących do pięknych, starych drzew i wśród urokliwych jezior. Dzikie zwierzęta, zwłaszcza ptaki, można podglądać np. na Pojezierzu Brodnickim. Spotkacie tam np. orła bielika czy bociana czarnego.

