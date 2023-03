Ścieżki na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto iść w weekend 25 - 26 marca? Lista 10 tras

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wycieczka wokół jastrowskich jezior. W trakcie tej wycieczki obeszliśmy dwa jeziora. Trasy wiodą również wokół pozostałych dwóch. Oznakowane są trzy pętle. Samemu można modyfikować do woli. Trasa nadaje się dla pieszych i dla rowerzystów. Trasy utwardzone są szutrem lub naturalne leśne. Trasa dla młodych i starszych. Jeśli na rowerze trasy wokół jezior będą niewystarczające to można spokojnie przedłużyć po okolicznych leśnych drogach i trasach rowerowych. W pobliżu biegną powiatowe trasy rowerowe (np. wzdłuż Gwdy) jak i trans-wielkopolska trasa rowerowa. Posilić się i przespać można w Leśnej Chacie, w Uroczysku lub w Jastrowiu. Polecam. Nawiguj

Propozycja trasy nordic walking ze Złotowa, jako alternatywa dla tych, którym znudziło się chodzenie promenadą. Trasa troszkę dłuższa niż wokół jeziora, ale z atrakcjami. Prowadzi z ul. Wioślarskiej, gdzie można zaparkować samochód koło stadionu. Przechodzimy przez park, aż na pola za Blękwitem. Przechodzimy przez wieś i wchodzimy w las za amfiteatrem. Lasem wracamy do ul. Wioślarskiej. Las, pola, łąki, piękne widoki, możliwość napotkania ptaków i dzikich zwierząt: to zalety tej trasy. Dzieciom też będzie się podobało. Patrz zdjęcia. Tłoku tu nie będzie. Polecam. Nawiguj

Wycieczka piesza do Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach.

Bydgoszcz Brdyujście (przystanek ZKM) – za torami kolejowymi w lewo – Las Gdański – Osiedle Leśne PKP węzeł szlaków – stacja wodociągów z 1899 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku –dawne leśnictwo Zacisze – Rynkowo PKP – Smukała pętla MZK – węzeł szlaków – Janowo Stanica Wodna PTTK – Bożenkowo węzeł szlaków – most na kanale lateralnym – Samociążek węzeł szlaków – Koronowo PKS cmentarz panorama na zespół poklasztorny cystersów, kościół św. Andrzeja z XIII/XIV w. – Przyrzecze – zapora wodna węzeł szlaków – Srebrnica – pole biwakowe – Romanowo pole biwakowe – przeprawa promowa węzeł szlaków – Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica – Zamrzenica – Piła Młyn – Świt węzeł szlaków – Rudzki Most – Gołąbek – Zielona Łąka – Woziwoda – Nadolna Karczma – Lutom – Rytel węzeł szlaków – Mylof – Męcikał węzeł szlaków – Drzewicz węzeł szlaków – Płęsno – Swornegacie węzeł szlaków – Owink – Małe Swornegacie – Ciecholewy – Konarzyny

Szlak długi i trudny. Dużo odcinków trudnych technicznie - chaszcze bez ścieżek z szukaniem kierunku dalszego marszu zwłaszcza w okolicy linii brzegowej. Momentami zanikające (bardzo dawno nie odnawiane) oznakowanie na przemian z oznakowaniem nowym. Tuż za Konarzynami odtworzono mostek, który uległ zniszczeniu - na stronie PTTK jest informacja o braku możliwości przejścia tego odcinka z powodu braku mostu.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Dolinę Kulawy i okolice

Początek trasy: Sępólno Krajeńskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,33 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 370 m

Suma zejść: 365 m

Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto

Głównym celem naszej ostatniej wędrówki była Dolina Kulawy. Znajduje się ona w Leśnictwie Przymuszewo, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się ona niezwykle urokliwą przyrodą z wieloma rzadkimi, podlegającymi ochronie roślinami. Krajobraz uzupełniają krystaliczne jeziora oraz meandrująca rzeka Kulawa. Chcąc obejść to niesamowite miejsce, trasę można rozpocząć we wsi Laska. My jednak wydłużyliśmy ją o kilka dodatkowych atrakcji, w tym przepiękne jeziora lobeliowe.