Seniorzy z gminy Bobrowo w powiecie brodnickim nauczyli się surfować po Internecie, a w nagrodę otrzymali tablety

Chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych było blisko sześćdziesięciu seniorów z gminy Bobrowo, jednak z racji liczby miejsc ograniczonej do dwudziestu dwóch, wójt gminy Bobrowo Paweł Klonowski zdecydował, że pod uwagę brano kolejność zgłoszeń. Seniorzy, którzy się zakwalifikowali, uczestniczyli w szesnastu czterogodzinnych lekcjach, co dało razem sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne ćwiczeń przy komputerze dla każdej z trzech kilkuosobowych grup szkoleniowych. Umiejętności seniorzy zdobywali pod okiem instruktora kompetencji cyfrowych, wyszkolonego specjalisty do pracy z osobami starszymi Jana Szmejtera.

Jak przekazała nam Jolanta Witkowska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie i koordynator projektu seniorzy na początku bardzo się obawiali, bo większość z nich nie potrafiła nawet włączyć komputera, ale dzięki podejściu Jana Szmejtera, który ich uspokajał i był dla nich wsparciem, szybko potraktowali to szkolenie jako rozrywkę, a podczas spotkań było bardzo wesoło. Seniorzy nauczyli się nie tylko włączać komputer, ale i surfować po Internecie, obsługiwać pocztę elektroniczną, pisać krótkie teksty w Wordzie, zapisywać je, a także drukować. Mieszkańcy gminy Bobrowo nauczyli się także obsługi aplikacji w smartfonie czy tablecie.