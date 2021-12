Sensacyjny mistrz świata w szachach szybkich, Jan Krzysztof Duda na piątym miejscu

W turnieju szachów szybkich rozgrywanym w Warszawie rywalizowały 103 zawodniczki i 176 zawodników. Na stadionie PGE Narodowym triumfowali: Nodirbek Abdusattorow (jedyny, który pokonał na turnieju Magnusa Carlsena) w kategorii open i Aleksandra Kostieniuk w turnieju kobiet. O końcowym sukcesie w turnieju open musiał decydować tie-break, rozgrywany pomiędzy Nodirbekiem Abdusattorowem a Janem Niepomniaszczijem. Trzecie miejsce zajął Magnus Carlsen, piąte Jan Krzysztof Duda. Polak miał swoje szanse w ostatniej trzynastej rundzie, lecz zremisował i stracił szanse na medal.

– Ostatni remis jest bardzo gorzki, powstała końcówka wieża z pionkiem więcej, która wyglądała na kompletnie wygraną, przynajmniej tak to wtedy oceniałem – mówi Jan Krzysztof Duda. – Niestety, tak prosto nie było, pewnie była wygrana, lecz trzeba było zagrać bardzo konkretnie czarnymi, co było dodatkowo trudne, gdyż miałem bardzo słaby czas. Tym niemniej było blisko wygranej, co z pewnością dałoby mi lepsze miejsce. Cóż, został mi jeszcze blitz, liczę że uda się zająć wyższe miejsce. Grałem cały czas w czołówce, przegrałem dwie partie z mistrzem i wicemistrzem świata, jeśli już przegrywać, to właśnie z nimi. Przegrana zawsze boli, nieważne z kim się gra, z Magnusem czy z kimś innym. Podsumowując mój występ to z samej gry mogę być zadowolony, wygrałem dużo partii białymi, mało było partii w których wypuściłem coś realnego, chyba właśnie poza ostatnią rundą. Szachy szybkie się skończyły, jutro startują błyskawiczne – które preferuję – mam tak jak wszyscy tu grający wielkie oczekiwania. Czas je zweryfikuje – dodaje.