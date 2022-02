Sępoleński punkt pobrań drive-thru COVID-19 czynny także w niedzielę

Szpital Powiatowy w Więcborku wydłuża działalność Punktu Pobrań Drive-Thru przy ul. Chojnickiej 19 w Sępólnie Krajeńskim. Od 6 lutego testy w kierunku COVID-19 będzie można zrobić również w niedziele, w godzinach 10-12 i tak jak było do tej pory od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 17.

Oprócz tego punkt wymazów działa także przy więcborskim szpitalu (ul Mickiewicza 26), od poniedziałku do piątku w godzinach 9-11.

W punkcie pobrań można wykonać testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR. Badanie jest bezpłatne na podstawie wystawionego zlecenia od lekarza lub komercyjnie.

Ceny badań :

Badanie w kierunku SARS-CoV-2 metod real time RT-PCR – 380 zł (wynik 1 dzień roboczy) Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 – 129 zł ( wynik do 3 godzin)- wykonywane w punkcie pobrań w Więcborku.

Formy/metody płatności: