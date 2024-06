Takie badania prenatalne, finansowane przez NFZ w Kujawsko-Pomorskiem, przysługują każdej kobiecie w ciąży

Jak wskazują medycy, jest to o tyle istotne, że leczenie niektórych z tych wad można rozpocząć już na etapie ciąży lub przygotować się do odpowiedniej terapii po urodzeniu dziecka.

Od 5 czerwca tego roku w ramach Programu Badań Prenatalnych wszystkie kobiety w ciąży mogą przeprowadzić bezpłatną diagnostykę prenatalną, finansowaną przez NFZ.- Bez względu na wiek. Aby zgłosić się do poradni ginekologiczno-położniczej, która realizuje ten program należy wziąć ze sobą skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę lub z wcześniejszego etapu programu, wyniki badań i dokument tożsamości – informuje Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy K-P OW NFZ w Bydgoszczy.

Jakie badania prenatalne

Jak podkreśla się w programie NFZ, nieinwazyjne badania prenatalne są całkowicie bezpieczne - zarówno dla zdrowia matki, jak i dziecka. "Nie ingerują w środowisko płodu, a ich wykonanie nie prowadzi do powstania żadnych powikłań". Do badań tych zalicza się ultrasonografię (USG) i testy biochemiczne z krwi - to na nich opiera się przesiewowa diagnostyka prenatalna.