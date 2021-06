„Sępólno Krajeńskie – ilustrowana podróż przez wieki”. Biblioteka poszukuje archiwalnych zdjęć i pocztówek od mieszkańców

Sępoleńska biblioteka poszukuje archiwalnych zdjęć oraz pocztówek Sępólna Krajeńskiego i jego mieszkańców. Ma to związek z opracowywaniem i wydaniem książki, na razie pod roboczym tytułem, „Sępólno Krajeńskie – ilustrowana podróż przez wieki”. Publikacja ma być gotowa jeszcze w tym roku.

- Książka ma być popularnonaukowym przedstawieniem dziejów miasta, z dużą liczbą ilustracji. Objętość to około 250 stron, z czego około 180 stron będzie przeznaczonych na ilustracje – informuje Łukasz Jakubowski, bibliotekarz i historyk sępoleńskiej biblioteki. - Od razu chciałbym prosić, żeby mieszkańcy nie popełniali najczęstszego błędu - nie umniejszali fotografiom w swoich zbiorach. Ludzie często bowiem uważają, że posiadane przez nich zdjęcia nie są ciekawe. A to błąd, bo coś niezbyt interesującego dla właściciela fotografii może być bardzo wartościowe dla historyka. Niekiedy to widoczny detal, innym razem całe ujęcie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest pokazanie swoich albumów fotograficznych historykowi z biblioteki – podkreśla Jakubowski i dodaje, że zbiory po zeskanowaniu wrócą do ich właścicieli.