Sępólno składa trzy wnioski o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych

Ruszył nabór do kolejnego ministerialnego programu pod nazwą Fundusz Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Gmina Sępólno zamierza skorzystać z szansy pozyskania zewnętrznych funduszy i przygotowuje wnioski na trzy lokalne inwestycje.

Pierwszym zadaniem o dofinansowanie, o które zabiega samorząd, jestbudowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Targowej. Gmina otrzymała już jedno wsparcie na tę inwestycję w wysokości ok. 2 mln zł, ale to sporo za mało, bo szacunkowy koszt budowy takiej placówki to 10-13 milionów złotych. Brakujące pieniądze samorząd chciałby znaleźć właśnie w Funduszu Inwestycji Strategicznych.

– Przedszkole to dla nas priorytetowe zadanie – podkreśla burmistrz Waldemar Stupałkowski.

Dyrektor Tymecki: - Kiedy przyjdzie czas na salę?

Drugi wniosek dotyczy budowy trzech małych sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd w Zalesiu, Wiśniewie i Zbożu. W tym przypadku to również będzie kolejne podejście, ponieważ w rozstrzygnięciu z Funduszu Inwestycji Lokalnych na tereny popegeerowskie gmina otrzymała jedynie 400 tys. zł na salę w Zalesiu. To tylko 25 procent kosztów jednej sali, dlatego gmina będzie powtórnie starać się o wsparcie.