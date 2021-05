"Serce rośnie, jak chłopaki walczą!" Kibice Apatora Toruń po derbach Pomorza

Kibice eWinner Apatora Toruń znowu w wystrzałowych humorach. Po porażce w pięknym stylu w Lesznie tym razem "Anioły" rozbiły 55:35 GKM Grudziądz w derbach Pomorza. Zadowolenia nie kryje także właściciel klubu Przemysław Termiński, który wynik skomentował tak: "Doskonały wynik. Brawo DRUŻYNA. Każdy dołożył swoje punkty do sukcesu. Jest zespół." A co piszą kibice? Wybraliśmy najciekawsze komentarze>>>> Na następnych zdjęciach kolejne komentarze i zdjęcia z meczu Apator - GKM. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Marcin Orłowski