Seria włamań i kradzieży we Włocławku. Policja złapała sprawców - jeden z nich został aresztowany

Na trzy miesiące trafił tymczasowo do aresztu zatrzymany przez włocławskich policjantów 35-latek, który włamał się do pojazdów i pomieszczeń gospodarczych. Z karą musi liczyć się również jego 32-letni znajomy, u którego kryminalni znaleźli skradzione kilka godzin wcześniej elektronarzędzia.

Włamania i kradzieże we Włocławku

To efekt dochodzenia w sprawie serii włamań i kradzieży na jednym z włocławskich osiedli. W ostatnim czasie miejscowi policjanci otrzymywali zgłoszenia dotyczące włamań do pojazdów i pomieszczeń gospodarczych, do jakich dochodziło na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Ostatnie zgłoszenie o kradzieży wpłynęło do mundurowych kilka dni temu nad ranem, a wynikało z niego, że w nocy skradzione zostały rowery, narzędzia i elektronarzędzia. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy jeszcze tego samego dnia ustalili sprawcę oraz miejsce ukrycia części skradzionych przedmiotów.