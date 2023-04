Sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego. O bezpieczeństwie mówili komendanci policji i straży pożarnej

Jak zauważyli radni, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu inowrocławskiego przekazana przez komendanta policji, mł. insp. Karola Konopackiego, napawa optymizmem.

Co prawda w 2022 roku dochodziło na naszym terenie do różnego rodzaju przestępstw, ale co najważniejsze, tych najcięższych było mniej niż w latach poprzednich. Wzrosła też ogólna wykrywalność osób stojących za konkretnymi zdarzeniami.

Jak informował komendant Konopacki, w ub. roku było więcej kradzieży mienia, ale stanowiły je głównie drobne kradzieże. Szef policji powiatowej zwrócił też uwagę na fakt, że od 2020 roku spada liczba kradzionych aut, z 27 do 20 w roku 2021 i zaledwie 9 w roku 2022.

Co do zdarzeń drogowych, to w ub. roku policja odnotowała 114 wypadków, czyli o 29 więcej niż rok wcześniej. Spadła za to liczba kolizji drogowych.