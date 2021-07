Sezon grillowy 2021 na Kujawach i Pomorzu. Niektóre produkty na ruszt podrożały przez rok [ceny]

- Pewnie nie będę oryginalna, jak powiem, że z grilla najbardziej lubię karkówkę - mówi pani Anna z Janikowa. - Nie jest to może najtańsze mięso, ale za to delikatne i soczyste. Jak sobie więc odmówić takiej przyjemności? Jednak poluję na promocje i nawet karkówkę uda się latem kupić w atrakcyjnej cenie.

Które produkty są w tym roku droższe niż podczas ubiegłorocznego grillowania? Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, mieszkańcy Kujaw i Pomorza płacą w tym roku więcej m.in. za chleb pszenno-żytni (0,5 kg), jego średnia cena wzrosła z 2,77 do 2,90 zł. Ponadto również za wołowinę z kością (rostbef), która podrożała z 31,69 do 35,11 zł za kg i ryby, a konkretnie filety z morszczuka mrożone, choć ich cena podskoczyła niewiele - z 27,28 do 27,57 zł za kg.