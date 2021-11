Sezon grzewczy trwa. Strażacy w Grudziądzu rozdają czujki tlenku węgla mieszkańcom [AKTUALIZACJA] PA

Czujki tlenku węgla czekają na chętnych. Można je bezpłatnie odbierać w komendzie straży pożarnej w Grudziądzu. Do rozdysponowania jest ponad 200 urządzeń archiwum GP

Strażacy posiadają 282. czujki czadu do rozdysponowania bezpłatnie mieszkańcom Grudziądza. Warto się po nie zgłosić, gdyż mogą one uratować życie. Aby otrzymać detektor należy jednak spełnić określone warunki. Strażacy od października do 24 listopada br. odnotowali trzy interwencje związane z czadem: 2 w mieście i 1 w powiecie. W analogicznym okresie w ub. roku odnotowano cztery takie zdarzenia. Wszystkie w mieście.