Silny wiatr im nie straszny. Morsy znów spotkały się w Pieckach [zdjęcia]

Silny wiatr dawał się w niedzielę mocno we znaki, ale najwytrwalszym miłośnikom chłodnych kąpieli to nie przeszkadzało. Morsy z Bydgoszczy i okolic - jak co niedzielę - spotkały się w Pieckach, by w Jeziorze Jezuickim hartować organizmy.

Dariusz Bloch