Skarbówka protestuje: Są pieniądze na podwyżki dla żołnierzy, nauczycieli, policjantów, a dla nas nie?

- Akcja protestacyjna obejmuje wszystkie urzędy skarbowe w Polsce - informuje Marta Rutkowska, zastępczyni przewodniczącej Związku Zawodowego Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej. - Przystąpili do niej pracownicy i funkcjonariusze KAS. Większość zarabia od 2800 zł do 3600 zł na rękę miesięcznie, a są to wieloletni i doświadczeni pracownicy, którzy boleśnie odczuwają spadek realnego wynagrodzenia , wyższą inflację.

"Pieniądze są dla innych, a dla nas?"

Od 25 kwietnia (do 2 maja) trwa protest w skarbówce. Związkowcy mówią, że najpierw manifestują krótkimi przerwami w obsłudze podatników, codziennie w godzinach od 12.00 do 12.15. Ale już zapowiadają, że jeśli nie przyniesie to skutku, dojdzie do eskalacji akcji. Domagają się m.in. 20 proc. podwyżki wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia 2022 r. oraz realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej.