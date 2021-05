Składka zdrowotna uderzy w portfele lekarzy emerytów. Inowrocławianin: - Przestaniemy leczyć ludzi

Oddziały szpitalne do zamknięcia

- Jestem emerytowanym lekarzem i dorabiam sobie w inowrocławskim szpitalu - opowiada pan Andrzej (imię zmienione). - Takich jak ja emerytów pracuje tutaj więcej. Ale, jeśli rząd wprowadzi składkę zdrowotną od dochodu, to już nikomu nie będzie się opłacało brać dyżurów. Płacą nam 120 złotych brutto za godzinę. Rzucimy tę robotę ! I co się wtedy stanie? Nie będzie komu leczyć ludzi, bo od razu trzy oddziały w naszym szpitalu będą do zamknięcia. Młodszych lekarzy na pewno zabraknie, by obsłużyć wszystkich pacjentów. Wielu wyjechało za granicę.

