Nowy Polski Ład na Kujawach i Pomorzu. Kto zyska, kto straci, a dla kogo nic się nie zmieni? [opinie]

80 tys. mieszkańców regionu prowadzi jdnoosobowe firmy, w kraju to ok. 3 miliony

Na "Nowym Polskim Ładzie" zyskają m.in. mieszkańcy Kujaw i Pomorza, którzy zarabiają najmniej lub ich dochody nie przekraczają średniej pensji oraz biedniejsi emeryci. Stracą ci z wyższymi pensjami oraz jednoosobowe firmy. Dla innych przedsiębiorców nic się na razie nie zmieni.

- Jako właściciel niedużej firmy zatrudniającej 11 osób spodziewałem się, że usłyszę z ust premiera Mateusza Morawieckiego coś, co wreszcie da mi poczucie spokoju i stabilizacji, którego od lat przedsiębiorcy nie mają. Niestety, nic takiego z ust szefa rządu nie padło -twierdzi bydgoski przedsiębiorca z branży ubezpieczeniowej. - Nie lubię politykować, dlatego proszę o anonimowość, ale to również nie była zachęta, by inwestować i rozwijać swój biznes w Polsce, bo to zbyt ryzykowne. Dla takich jak ja nic się więc nie zmieni, oby tylko nie było gorzej! 80 tysięcy samozatrudnionych na Kujawach i Pomorzu Zmiany szykują się za to dla samozatrudnionych, ale nie na lepsze. W naszym regionie to spora grupa, bo - jak podała nam Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim - jest ich ok. 80 tysięcy.

Polecane także: Nowy Polski Ład. Więcej pieniędzy dla rodzin. Większa kwota wolna od podatku - założenia Mowa o proporcjonalnej do dochodu składce zdrowotnej dla jednoosobowych firm i braku możliwości odliczenia jej od podatku. - W przypadku takich osób mówimy o dodatkowym podatku w wysokości 7, 5 procent - komentuje w rozmowie z "Pomorską" ekonomista Marek - Trzeba też podkreślić, że samozatrudnieni to nie tylko ci, którzy pracują i zarabiają u kogoś mając działalność gospodarczą, ale w większości faktycznie prowadzący jednoosobowe firmy.

Dziś składka zdrowotna wynosi dokładnie 381 zł i 81 groszy dla każdego i to niezależnie, czy zarabia 2 000 czy 15 000 złotych miesięcznie. W praktyce ta ulga zostanie zlikwidowana.

- Na zmianach nie stracą nie tylko osoby na samozatrudnieniu, ale także podatnicy na etatach, których pensje przekraczają 6 tys. zł - podkreśla Marek Czyżewski z serwisu Pravna.pl, który zajmuje się pomocą prawną skierowaną do sektora biznesu. Wicepremier Jarosław Gowin zaznaczył, że trwają rozmowy między partnerami koalicyjnymi i jeszcze w tym tygodniu Porozumienie przedstawi swoje rozwiązania ograniczające skalę wzrostu danin dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przyznał, że analizowany jest kształt współczynnika, który spowoduje, że osoby zarabiające od 6 do 11 tys. brutto nic nie stracą na nowych rozwiązaniach, ale dodał równocześnie, że sytuacja z prowadzącymi własną działalność jest bardziej złożona. Na Kujawach i Pomorzu zarobki nie są wysokie? - Osoby z większymi dochodami to głównie poszukiwani na rynku fachowcy, których brakuje we wszystkich województwach, m.in. na Kujawach i Pomorzu - ocenia Zuber. - Jednak nie są od razu milionerami, by tak obciążać ich kieszeń. Zresztą, zastanówmy się, jeśli ktoś dostaje więcej niż nasza średnia krajowa, czyli ponad 5929 zł to nawet nie jest normalna pensja na Zachodzie, skoro już mamy się doporównywać. Jak to, samozatrudnieni i zarabiający więcej mają finansować służbę zdrowia, 12 000 zł na dzieci i zakup mieszkań z rządowym wsparciem? Z ich pieniędzy na to nie wystarczy. Drugie pytanie: kto za to zapłaci?

W naszym regionie pensje nie są wysokie, często oscylują wokół najniższej krajowej płacy i bardzo daleko im do średniego wynagrodzenia, co wielokrotnie pokazywaliśmy publikując naszą "Kujawsko-Pomorską Listę Płac". Sporo osób pracuje na śmieciówkach. Natomiast wielu emerytów nie ma 2500 zł brutto świadczenia.

Polecamy także: Polski Ład - duże zmiany w emeryturach. To zaprezentowano w programie reform! - Oskładkowanie śmieciówek spowoduje, że ci pracownicy zarobią mniej. Zyskają emeryci ze świadczeniem do 2500 zł i mający pensje minimalne, bo nie zapłacą podatku. Podniesienie kwoty wolnej dla pracujących do 30 tys. zł to bardzo dobry pomysł. Dobrze wyjdą na nim też pracownicy z dochodem do limitu średniego wynagrodzenia.