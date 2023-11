Składy I ligi już gotowe. Abramczyk Polonia Bydgoszcz jeszcze zaskoczy?

To nie koniec zmian w Abramczyk Polonii Bydgoszcz? Trzech kandydatów

Szef Polonii zbudował skład, ale to może nie być jego ostateczny kształt. Polonia chce jeszcze zaskoczyć rywali, ściągając leszczyńskiego juniora Maksyma Borowiaka. Posadę trenera w bydgoskim klubie może objąć - to nieoficjalne - Tomasz Bajerski.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - skład

Krzysztof Buczkowski, Mateusz Szczpaniak, Kai Huckenbeck, Andreas Lyager, Tim Sorensen (U24)

Franciszek Karczewski, Olivier Buszkiewicz, Bartosz Nowak, Bartosz Głogowski

Wybrzeże Gdańsk

- Nasz skład wygląda naprawdę bardzo obiecująco. Mamy w kadrze zawodników, których na pewno stać na poprawę tegorocznych wyników. To będzie klucz do naszego sukcesu - komentował Nicolai Klindt w rozmowie z portalem polskizuzel.pl - Celem dla zespołu powinno być dotarcie do finału, choć wiele zależy od tego, na kogo trafi się na początku w play-off. W związku z tym runda zasadnicza będzie bardzo ważna. Im lepiej się w niej spiszemy, tym łatwiej będzie nam przejść przez kolejne rundy - dodał.