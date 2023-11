Tomasz Gollob walczy. "Do końca, tak samo jak na torze". Co słychać u mistrza żużla?

Część swojej aktywności - treningi czy rehabilitację - Tomasz Gollob pokazuje w mediach społecznościowych . - To co kiedyś mogłem nazwać przyjemnością dzisiaj jest dla mnie obowiązkiem w rehabilitacji i życiu codziennym. Zaangażowanie jest bardzo ważne. Dam z siebie wszystko, by osiągnąć założone cele i być może pojeżdżę jeszcze motocyklem - pisał jakiś czas temu.

Teraz w sieci opublikował kolejny "raport", prezentując kadr z ćwiczeń z użyciem egzoszkieletu, który pozwala na pionizację i wspomagany ruch.

- Talent to tylko kropka nad i do bardzo ciężkiej pracy. Walczyłem na torze do samego końca, walczę o powrót do zdrowia dokładnie tak samo. Nie poddawajcie się! - przekazał swoim obserwującym.

Tomasz Gollob od czasu wypadku skupia się głównie na rehabilitacji, ale jest też aktywny zawodowo. Wciąż jest blisko żużla, pracuje jako współkomentator meczów na antenie Canal+. Regularnie spotyka się również z byłymi i obecnymi żużlowacami, a także przedstawicielami innych dyscyplin sportu.